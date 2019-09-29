Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что приостановка работы парламента, одобренная монархом по его рекомендации, была признана незаконной Верховным судом.

Джонсон позвонил монарху во вторник сразу после того, как судья Бренда Хейл, председатель одной из высших апелляционных инстанций королевства, огласила вердикт.

Королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу законодательного органа еще до того, как Верховный суд вынес свой вердикт. Решение же суда, как пишет The Sunday Times, привело к тому, что доверие между канцелярией премьер-министра и Букингемским дворцом было подорвано.

Источник на Даунинг-стрит подтвердил газете, что Джонсон связался с королевой, «как можно быстрее, чтобы сказать, насколько он сожалеет». Сам премьер в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си в воскресенье отказался комментировать эту тему, заметив, что не намерен раскрывать детали своих разговоров с монархом.

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