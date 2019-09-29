Израильская армия провела массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на Западном берегу, задержано 27 человек.

Об этом сообщил РИА Новости член ЦК Народного фронта Хани аль-Тауабта.

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные задержали подозреваемых в совершении взрыва, прогремевшего в августе в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизнь израильтянки.

«Израильская оккупационная армия проводила ночью с субботы на воскресенье и на рассвете массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта на Западном берегу реки Иордан», — заявил аль-Тауабта.

Он добавил, что израильская армия задержала 27 активистов, среди которых 5 лидеров НФОП на Западном берегу.

Отмечается, что в этой связи израильские власти полностью закрыли Западный берег и сектор Газа по случаю еврейских праздников.

Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения. В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении будет назван в честь убитой девушки.

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