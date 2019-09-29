Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли в ближайшее время объявит о своей отставке. Как сообщил источник в британских деловых кругах, он оставит свой пост в течение года, передает портал «News.ru».

Дадли уже обсудил это решение с председателем правления BP Хельге Лундом. Что касается того, кто займёт его место, то одним из наиболее вероятных кандидатов называют вице-президента компании Бернарда Луни. В настоящее время он в компании отвечает за разведку и освоение месторождений.

Minval.az