В Саудовской Аравии в субботу вечером в доме друга был застрелен бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм, являвшийся личным телохранителем короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Инцидент произошел в Джидде в доме Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. По данным местных СМИ у генерала на вечере произошел конфликт с гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али, который в итоге открыл стрельбу по всем, кто находился в доме, сообщает газета «Московский комсомолец».

Помимо генерала ранение получили хозяин дома и филиппинский рабочий. Преступник был застрелен сотрудниками правопорядка. При этом пятеро полицейских были ранены.

Minval.az