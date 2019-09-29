Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает план спасательной операции в Сирии, чтобы вернуть британских детей из рук террористов организации «Исламское государство».

Глава правительства рассчитывает отправить спецназ SAS на территорию ближневосточного государства. Однако Совет национальной безопасности, в который входят высокопоставленные члены правительства и руководители служб безопасности, не разделяет воззрения премьера.

«Некоторые из этих детей — уже подростки, которые с детства играли с автоматами АК-47», — говорит источник в Уайтхолле, передает телеканал «РЕН ТВ».

Собеседник отметил, что сейчас подобное можно приветствовать, но решение может вызвать проблемы безопасности. «Когда кто-нибудь из них взорвет торговый центр, кто будет виноват?» — задаются вопросом в правительстве.

По данным СМИ, сейчас в Сирии остается около 30 детей, чьи родители из Британии присоединились к ИГ.

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