Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Об этом в субботу, 28 сентября, информирует Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
По данным агентства, соглашение планируется подписать в октябре. Эта договоренность позволит британской стороне получать информацию при расследовании особо тяжких преступлений, включая терроризм и педофилию.
При этом США смогут использовать полученную от британской стороны информацию только в случае с расследованием преступлений, наказанием за которые является смертная казнь.