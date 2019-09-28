Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Об этом в субботу, 28 сентября, информирует Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным агентства, соглашение планируется подписать в октябре. Эта договоренность позволит британской стороне получать информацию при расследовании особо тяжких преступлений, включая терроризм и педофилию.

При этом США смогут использовать полученную от британской стороны информацию только в случае с расследованием преступлений, наказанием за которые является смертная казнь.

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