Израильская делегация не присутствовала в зале Генассамблеи (ГА) ООН во время выступления с трибуны главы МИД Сирии Валида Муаллема, который обрушился с критикой на Израиль, сообщает ТАСС.

Кресла всей израильской делегации оставались пустыми во время 30-минутного выступления Муаллема.

В своей речи глава МИД Сирии уделил большое внимание ситуации вокруг Голанских высот. «Израиль оккупировал чужие территории, — сказал он. — Голаны были и всегда будут частью Сирии, Израиль нужно заставить выполнять резолюции ООН». «Эпоха захвата территорий давно миновала», — констатировал Муаллем. По его мнению, такая политика Израиля стала возможна благодаря поддержке США.

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