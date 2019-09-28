На берег острова Боа-Вишта в Атлантическом океане 26 сентября выбросилось более сотни дельфинов, сообщает Associated Press. Местная волонтёрская организация BIOS Cape Verde опубликовала кадры с места происшествия в «Фейсбуке».

По предварительным данным, к настоящему моменту совместными усилиями было похоронено 136 млекопитающих.

В пресс-службе центра сообщили, что на остров должны приехать специалисты из Университета Лас-Пальмас. Им предстоит установить причину трагедии и провести ряд исследований.

Minval.az