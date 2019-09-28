Нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, прибыл в субботу в порт Дубая Рашид. Как сообщил глава Stena Bulk Эрик Хонелл агентству ТТ, он уже встретился с экипажем.

«В последние несколько недель их надежда все время росла, это им очень помогло. В остальном они, кажется, чувствуют себя хорошо физически. Важно, чтобы мы позаботились о них должным образом», — отметил он.

Теперь у экипажа будет некоторое время для восстановления. Хонелл ожидает, что судно вернется в строй в течение недели.

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