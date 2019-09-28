Буксир с украинцами исчез в Атлантическом океане из-за урагана Лоренцо. Поисковая операция пока не дала результата, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Украины.

«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — заявил представитель украинского МИД Василий Кирилич.

По его словам, Киев установил связь с офисом судовладельца. Источники сообщают, что на борту могут быть десять украинцев.

Западные СМИ сообщают, что в районе, где исчезло судно, бушует ураган Лоренцо. Уже несколько дней погодные условия остаются неблагоприятными для спасательной операции. Тем не менее, к буксиру отправился сухогруз SSI EXCELLENT, находящийся в этом районе. Эксперты, отслеживающие передвижения судов, сообщают, что сухогруз в субботу добрался до места ЧП.

«Сухогруз SSI EXCELLENT кружит вокруг, AIS (система, служащая для идентификации судов с помощью радиоволн (прим. редакции)) буксира выключен в течение 42 часов, все это выглядит, как будто он утонул. Сухогруз находится в режиме SAR (SAR (search and rescue) — поисково-спасательная операция (прим. редакции)). Но это пока не подтверждено официально. Я надеюсь, что ошибаюсь, и сухогруз пытается помочь пострадавшим», — сообщают на сайте MARITIME BULLETIN.

Bourbon Rhode — морской буксир с тягой в 100 тонн. Он предназначен для помощи танкерам.

Морской буксир BOURBON RHODE подал сигнал бедствия утром 26 сентября в Атлантике. Судно следовало из Лас-Пальмаса (Канарские остров) в Джорджтаун (Гайана). Моряки сообщили, что из-за непогоды в отсеки корабля попала вода. 14 членов экипажа готовились к эвакуации.

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