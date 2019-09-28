Попытки США и Турции создать зону безопасности на севере Сирии нарушают устав ООН. Об этом заявил в субботу на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии, — отметил он. — Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле. Это — нарушение международного права и устава ООН».

«Любое соглашение по Сирии без какого-либо участия правительства Сирии осуждается и отвергается по форме и по содержанию, — подчеркнул он. — Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами, должны быть немедленно выведены. Если они откажутся, то у нас есть право принять любые контрмеры, предусмотренные международным правом».

Minval.az