Житель французского города Керхор (департамент Финистер, запад страны) зашел в бистро выпить кофе, приобрел там же лотерейный билет Euromillions и выиграл €1 млн, передает ТАСС.

«День начинался очень плохо — хотелось кофе, а кофемашина сломалась, — приводит радиостанция рассказ счастливчика. — Я пошел в ближайшее кафе и заодно купил лотерейный билетик. Вечером того же дня мне пришла смс — я выиграл €1 млн! Я кричал от радости… это была замечательная новость», — рассказал победитель лотереи.

Мужчина заявил, что при покупке лотерейных билетов он не придерживается никакой системы, а просто «ставит» на свое счастливое число. «На этот раз сработало», — отметил он.

Выигранные деньги победитель планирует потратить на покупку дома, а также на путешествие в Новую Зеландию. «Этот выигрыш улучшит мою жизнь, но не изменит меня», — сказал он с уверенностью.

Minval.az