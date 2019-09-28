Сын французского бизнесмена Бернара Арно, Антуан, отреагировал на информацию о том, что его отец планирует купить Милан у компании Elliott Management.

«Уважаемые болельщики Милана. Я хочу опровергнуть все те слухи, которые касаются заинтересованностью моей семьи в покупке Милана. Мы уважаем ваш потрясающий клуб, все его ценности и историю.

Но ни мой отец, ни кто-либо другой никогда не общались с руководством клуба на тему инвестирования или приобретения Милана. Мы не знаем, откуда пошли эти слухи, но у них нет никаких оснований. Желаю Милану всего наилучшего в в будущем», — написал Арно-младший в своем Instagram.

Напомним, ранее итальянские СМИ распостранили информацию, что Арно всерьез рассматривает возможность покупки миланского клуба.

Minval.az