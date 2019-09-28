Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на следующей неделе могут сместить с должности, так как оппозиционные законодатели объединяют усилия для замены его временной администрацией, чтобы задержать Brexit, сообщает CNN.

Старший член Шотландской национальной партии Стюарт Хоси сообщил, что есть реальные шансы того, что Палата общин не будет голосовать за вотум доверия правительству на следующей неделе. Если Джонсон проиграет этот голос — его заменят на лидера лейбористов Джереми Корбина на короткий период времени.

Корбин считается раскольническим лидером оппозиции и сталкивался с критикой за его неопределенную позицию по поводу Brexit. Хоси сказал, что назначение Корбина может стать единственным способом гарантировать, что Великобритания не выйдет из Европейского Союза 31 октября.

— Мы должны сделать это, потому что нет уверенности, что премьер-министр будет подчиняться закону и добиваться продления, за которое парламент проголосовал всего несколько недель назад. — заявил Стюарт Хоси, Старший член Шотландской национальной партии.

Отметим, что кроме возможного смещения с должности, Борису Джонсону грозит суд за предполагаемые связи с американскими бизнесменами.

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