Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Отмечается, 17-метровой рукой-манипулятором Canadarm-2 управляла американская астронавт Кристина Кох. Захват 12-тонного «грузовика» был произведен в 14.12 мск. В настоящие время HTV-8 подводят к американскому сегменту станции для стыковки.

Японский грузовой корабль перевез более 4 тонн груза – продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

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