Произошедшая в сентябре атака крылатых ракет и беспилотников на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии не могла бы произойти в Израиле, передает Defense News бывшего руководителя Организации противоракетной обороны (ПРО) Израиля Узи Рубина.

«У нас меньшая площадь, и это имеет преимущество во многих отношениях, потому что это преимущество в управлении нашим воздушным пространством», — сказал разработчик израильской системы ПРО Arrow.

По его мнению, основной проблемой Саудовской Аравии оказалась сложность в обнаружении низколетящих ракет и беспилотников на большой территории. Согласно Рубину, для уничтожения таких целей подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

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