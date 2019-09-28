Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете в 2017 году с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком заявил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы в США, поскольку Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Это побудило Белый дом ограничить доступ к этим комментариям Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на три источника. знакомых с ситуацией.

По данным собеседников издания, доступ к этой информации был ограничен для всех, за исключением нескольких должностных лиц, обладающих наивысшим уровнем доступа к информации, чтобы не допустить публичного обнародования комментария президента.

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