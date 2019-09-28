Президент США Дональд Трамп опубликован предвыборный ролик, в котором фигурируют президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Соответствующее видео появилось в субботу, 28 сентября, на его странице в Facebook.

В ролике речь идет о скандале, возникшем вокруг Трампа и другого кандидата в президенты США — Джо Байдена, а также его сына Хантера. Напомним, скандал возник из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на украинского лидера, чтобы тот содействовал расследованию «коррупции» сына своего конкурента в Украине.

В частности, в видео демократы обвиняются в том, что инициировали импичмент Трампу за то, что тот содействовал раскрытию коррупции их представителя.

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика фразой: «Я слил болото».

Minval.az