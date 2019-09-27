Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новый челлендж шведского футболиста американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который призвал россиянина к участию в нём.

«Полная ерунда», — написал Нурмагомедов под постом Ибрагимовича в Instagram.

Форвард запустил новый челлендж, который назвал Matrix Challenge в честь фильма «Матрица». Помимо Нурмагомедова, он бросил вызов теннисисту Новаку Джоковичу, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и своему агенту Мино Райоле.

Minval.az