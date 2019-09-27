Совет ООН по правам человека принял в пятницу резолюцию, согласно которой группа следователей будет направлена в Венесуэлу для расследования предполагаемых нарушений прав человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Согласно резолюции, миссия должна «расследовать внесудебные расправы, похищения, немотивированные задержания и пытки, а также другие жестокие, бесчеловечные, унижающее достоинство действия».

Резолюция принята советом из 47 членов. 19 членов совета проголосовали за принятие инициативы, семь высказались против, 21 представитель воздержался.

Миссия, работа которой предположительно будет длиться год, должна провести расследование «с целью привлечения к ответственности виновных и достижения справедливости для жертв».

Представитель Венесуэлы в женевской миссии ООН Хорхе Валеро назвал резолюцию «враждебной инициативой», заявив, что страна не намерена сотрудничать.

Однако в случае, если Венесуэла не предоставит согласия на расследование, миссия будет вести расследование из-за рубежа.

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