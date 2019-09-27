Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран желал снятия американских санкций в обмен на переговоры между двумя странами, но он отказался.

«Иран хотел, чтобы я снял санкции, введенные против них, чтобы мы встретились. Я, конечно же, сказал «нет»!» — написал Трамп в пятницу в Twitter.

«Интерфакс» отмечает, что ранее в пятницу сайт президента Ирана Хасана Рухани сообщил, что Германия, Франция и Великобритания настаивали на встрече лидеров США и Ирана, пообещав при этом Тегерану, что США снимут с Ирана все санкции. Также Рухани заявил, что Тегеран готов к возобновлению переговоров в формате 5+1 незамедлительно, но лишь после того, как будут сняты санкции. Такое заявление, согласно сообщения на сайте, президент Рухани сделал в Тегеране после посещения Генеральной Ассамблеи ООН. Между тем, США не заявляли о готовности снять санкции с Ирана в ходе Генассамблеи ООН. Также не делали таких заявлений и лидеры Франции, Германии и Великобритании.

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