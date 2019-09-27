Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналисту американского телеканала Fox News.

На заявление журналиста Бреда Байера о том, что Турция – это страна, с наибольшим числом находящихся под арестом журналистов, Эрдоган ответил:

«Сейчас вы говорите как судья, а не как журналист. Сначала разговаривайте как журналист и получите от меня ответ, как от политика. Если лица, совершившие попытку государственного переворота, являющиеся членами ИГ, будут освобождены только потому, что являются журналистами, то что вы на это скажите в США? Скажите ли вы, что я хорошо и правильно поступил?», — ответил Эрдоган журналисту.

Minval.az