В Лас-Вегасе порноактриса-карлик Бриджет Пауэрс (настоящее имя Шерил Мерфи) была задержана за нападение на любовника. Девушка ударила его ножом, когда застала с другой женщиной, ообщает The Sun.

Звезда порнофильмов поздно вечером пришла в дом своего бойфренда и увидела его в постели с другой женщиной. Из-за ревности Мерфи схватила нож и ударила им в ногу мужчине.

Свидетельница инцидента утверждает, что актриса вбежала в комнату с криком: «Я знала, что ты меня не любишь» и накинулась на спящего парня.

Ночную ссору и прибытие полиции очевидцы сняли на видео. На месте преступления полицейские нашли окровавленный нож для масла, а Мерфи арестовали.

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