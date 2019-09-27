Войну, даже чужую, в журналистском сообществе принято считать, кроме всего прочего, безусловно «горячей» темой. Но вот в рассказе Сергея Абрамова «Карта командира Миенга» ее главный герой Миенг, партизанский командир в Лаосе, говорит советскому журналисту: «Я показал тебе войну, а война — это совсем неинтересно». И опытные журналисты тоже знают: к чужой войне читательская аудитория теряет интерес достаточно быстро. Особенно на фоне твердой убежденности, что все эти бои где-то за тысячи километров и в прямом, и в переносном смысле очень далеки от собственного дома и любимого дивана. Только вот на деле такая «удаленность» может оказаться весьма иллюзорной.

В полной мере это относится и к гражданской войне в Ливии. Здесь в 2011 году полыхнуло восстание против местного диктатора Муаммара Каддафи. Он приказал ответить огнем на поражение и бомбовыми ударами против своего же народа, в противостояние вмешалось НАТО, Каддафи был свергнут и убит, но мира спокойствия это не принесло. Теперь в Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и парламентом в Тобруке. На стороне тобрукского парламента выступает Халифа Хафтар, которого российские СМИ именуют «маршалом», а мировые — генералом. Его сторонники на днях отчитались об очередном «большом успехе». Как сообщила пресс-служба возглавляемой им «Ливийской национальной армии» в своем Фейсбук-аккаунте, «истребители ВВС («ЛНА» – Minval.az) нанесли авиаудары по авиабазе Митига, уничтожив турецкий беспилотник в военной части авиабазы, амбары и огневые позиции».

Упоминание о турецких беспилотниках далеко не случайно. Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, в отличие от парламента в Тобруке, признано ООН. Кроме того, ему оказывает помощь, в том числе оружием, Турция. А вот генерал Хафтар, в свою очередь, получает поддержку и помощь из России и открыто считается фаворитом Москвы на ливийском поле. Он получил военное образование в еще существовавшем СССР, уже после начала гражданской войны его принимали в Кремле и на авианосце «Адмирал Кузнецов». Проще говоря, то, что происходит сегодня в Ливии — это уже не только и не столько «местная борьба за власть»: здесь входят в жесткий клинч интересы Москвы и Анкары. Более того, несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило: более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в начале сентября прибыли в Ливию — на помощь Хафтару. В «ЛНА», правда, наличие иностранных бойцов в своих рядах всячески опровергают, только вот представитель самой ЧВК подтвердил агентству: да, бойцы «Вагнера» воюют в Ливии, и некоторые из них там погибли.

А вот это уже серьезно. Напомним: свое наступление на Триполи Хафтар, получив солидную оружейную помощь от России, начал еще в апреле, как раз в то время, когда правительство национального согласия активно вело переговоры с местными «полевыми командирами» и готовилось к общенациональным выборам, которые должны были положить конец гражданской войне. «Бросок» Хафтара очень напоминал попытку «решить вопрос» силовым путем до того, как сработает внутриливийская дипломатия. Только вот эффектного и быстрого наступления у генерала как раз и не получилось. Если сейчас, в конце сентября, он продолжает сообщать о бомбовых ударах по военным базам близ Триполи, это означает лишь одно: «блицкрига» не вышло, «победоносный поход» к столице сменился тяжелой позиционной войной. Что уже ставило перед выбором Россию: отказаться от своих грандиозных планов, связанных с Ливией, или же…все глубже увязать в войне.

И судя по тому, что в Ливию отправляются все новые «вагнеровцы», отказываться от поддержки Хафтара в «первопрестольной» не намерены.

Возможно, по законам жанра, здесь надо бы указать, что ставки на ливийском поле для России достаточно высоки. Для нее было бы весьма заманчиво восстановить здесь свое военное присутствие, как это было во времена Каддафи. Ливия — это Средиземноморье, откуда рукой подать и до Сирии, и до южных берегов Европы и южного фланга НАТО. Наконец, Москве явно не помешает новый плацдарм в Африке. Особенно сейчас, когда на глазах накаляется ситуация в сопредельном с Ливией Алжире. Здесь, напомним, в апреле под давлением народных протестов подал в отставку президент страны 82-летний Абдельазиз Бутефлика. Новые выборы после серии отсрочек назначены на декабрь, ситуация остается взрывоопасной. А Алжир, кроме всего прочего, еще и крупный поставщик газа на европейский рынок, и вопрос, не попытается ли Москва просто дестабилизировать ситуацию в этой стране, чтобы убрать с рынка конкурента собственному газу, стоило бы озвучить. Как и то, не слишком ли это самонадеянно — рассчитывать добиться перелома в войне, отправив туда пару сотен «вагнеровцев», или же на самом деле в «ливийскую топку» брошены куда более серьезные силы;

Только вот втягивается Москва не просто в североафриканский конфликт, который может перерасти во «второй Афганистан» и уж точно во «вторую Сирию». Куда важнее, что «повар Путина», как называют владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина, втягивается именно в противостояние с Турцией.

У которой наличествуют и свои интересы на Средиземном море, и слишком свежие воспоминания, как Муаммар Каддафи предоставлял помощь террористическим группировкам, включая АСАЛА и РКК.

А тогда уже отправка «вагнеровцев» в Ливию куда больше говорит о том, что происходит сегодня между РФ и Турцией. И несет здесь куда большую информационную нагрузку, чем протокольные улыбки и рукопожатия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az