Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику. Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующие кадры.

По данным издания, российский грузовой корабль «Пижма» прошел транзитом через пролив Босфор, который связывает Средиземное и Черное моря. Тип груза неизвестен. Сообщается, что сирийская армия готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

Целью операции является обеспечение безопасности вдоль оси Идлиб — Латакия. Кроме того, сирийская армия намерена поставить свои силы в положение, чтобы нанести удар по ключевому городу Джиср-эш-Шугур недалеко от турецкой границы.|

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды». «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.

OFAC/SDN @USTreasury listed & Russian Ministry of Defense @mod_russia owned Oboronlogistika’s Russia flag cargo vessel Pizhma transited Bosphorus towards Med en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying ISO container boxes of technical/military cargo. @BenKendim1 pic.twitter.com/jp7bIQ2Wbx — Yörük Işık (@YorukIsik) 26 сентября 2019 г.

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