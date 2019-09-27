Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе спокойная, атаки на турецкие наблюдательные пункты прекращены.

«На наши наблюдательные посты были нападения, но наши коллеги провели переговоры, сейчас никаких проблем нет, в Идлибе соблюдается спокойствие. Но нужно сохранять бдительность. Потому что это сложный регион с населением четыре миллиона. Мы обязаны обеспечить этим людям защиту и избежать новой волны беженцев», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.

Он добавил, что Турция будет продолжать переговоры с РФ по урегулированию в Идлибе.

Minval.az