Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе спокойная, атаки на турецкие наблюдательные пункты прекращены.
«На наши наблюдательные посты были нападения, но наши коллеги провели переговоры, сейчас никаких проблем нет, в Идлибе соблюдается спокойствие. Но нужно сохранять бдительность. Потому что это сложный регион с населением четыре миллиона. Мы обязаны обеспечить этим людям защиту и избежать новой волны беженцев», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.
Он добавил, что Турция будет продолжать переговоры с РФ по урегулированию в Идлибе.