«С точки зрения субстантивной значимости, – теперь это модное слово,– судя по всему, переговоры в Нью-Йорке были бессмысленны. И особенно потому, что они состоялись после известного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и его последующих антиазербайджанских выступлений в ходе его поездки в США. И с этой точки зрения, субстантивность или какая-та позитивность в этих переговорах давно отсутствует. Да и в возможность переговорного процесса решить какие-то проблемы, и в первую очередь устранить оккупацию азербайджанских территорий, уже никто не верит».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, состоявшейся накануне в Нью-Йорке.

Как считает экс-министр, встреча в Нью-Йорке была исключительно «встречей ради встречи».

«Думаю, что на данном этапе, как я ранее заявил в интервью вашему изданию, Азербайджан не должен был давать согласие на эту встречу. Поскольку заявления Пашиняна, которые можно характеризовать однозначно, как политику аннексии оккупированных территорий соседнего государства, говорят о том, что эти заявления нарушают не только Конституцию Азербайджана, но и основы международного права, нормативные акты всех международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и так далее. И в этих условиях азербайджанский министр все ровно нашел возможным встретиться со своим армянским коллегой, и еще что-то «обсудить»!

Если абстрагироваться от нынешней ситуации, думаю, заявление Пашиняна является позитивным для азербайджанской стороны, так как оно отбрасывает в сторону вопросы, связанные с предоставлением автономии Карабаху в составе Азербайджана.

Все это отбрасывается, и это провокационное заявление приводит к конкретным сутевым вопросам того, что происходит в этом конфликте. А происходит аннексия территории. И Азербайджан должен в соответствии с этим выстраивать свою позицию по отношению к этому конфликту.

Будут ли обсуждаться со стороны международных организаций какие-то пути обуздания агрессора, и устранения последствий его вооруженной оккупации?

Если это не обсуждается, то зачем нам принимать участие в этих встречах? Сегодня ситуация перешла на другую грань.

И чтобы обуздать агрессора, существует два варианта. Это операция к принуждению агрессора к миру – тут свое слово должно сказать международное сообщество. Если международное сообщество не желает этим заниматься, тогда Азербайджан дает отпор агрессору. Вот в чем я вижу позитивность заявления Пашиняна, который расставил все точки над «i»», — заключил Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az