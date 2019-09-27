Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке, в регионе, который имеет морскую границу США.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Впервые в истории расчет берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» с территории Чукотского автономного округа. Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров», – отчитались в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен «в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России».

В департаменте отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Minval.az