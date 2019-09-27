Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк выразил желание провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит The fight library.

Дейк заявил, что на данный момент не планирует переходить в смешанные единоборства (MMA) и хочет устроить борцовский поединок. «Ну что Хабиб? Давай сделаем это», — добавил американец.

28-летний Дейк — двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов. Он также является третьим в истории борцом, кому удалось стать четырехкратным победителем Национальной ассоциации студенческого спорта.

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