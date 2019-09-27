Президент Сальвадора Найиб Букеле перед выступлениес с трибуны Генассамблеи ООН сделал селфи на трибуне и сразу же запостил его в соцсети, сообщает Росбалт.

После этого Букеле заявил, что хочет «разделить со всем миром» честь находиться на этом мероприятии.

В своей речи он отметил, что формат Генассамблеи стремительно устаревает, а публикация видео и фотоматериалов в соцсетях набирают все большее влияние. По мнению Букеле, необходимо использовать глобальную сеть, чтобы сохранить и приумножить значимость Генассамблеи.

Minval.az