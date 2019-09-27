Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран способствуют нагнетанию насилия в Сирии.

Как передает Газета.ру, об этом он написал в твиттере.

По его словам, данное насилие, подпитываемое российской и иранской сторонами, ухудшает гуманитарную ситуацию в сирийском государстве.

Он отметил, что для принятия политического решения насилие должно быть прекращено.

Госсекретарь также добавил, что сейчас ООН своими действиями стремится прекратить насилие в Сирии.

Кроме того, уточнил политик, малая группа по Сирии, в которую входят Британия, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция, поддержала формирование сирийского конституционного комитета.

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