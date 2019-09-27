Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил американских демократов в попытках разрушить Республиканскую партию и призвал своих сторонников сплотиться.

Как сообщает «Интерфакс», такие заявления прозвучали накануне слушаний в Конгрессе США, связанных со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля.

«Демократы стараются уничтожить Республиканскую партию и все, за что она стоит. Поддержим друг друга, сыграем в их игру и будем храбро драться, республиканцы. Наша страна поставлена на карту!» — написал президент в твиттере.

Minval.az