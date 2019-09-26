Меган Маркл, которая сейчас находится со своим супругом принцем Гарри и сыном Арчи в Южной Африке, невольно спровоцировала слухи о том, что она скоро станет мамой во второй раз. Это произошло после того, как Меган уже два раза появлялась на публике в нарядах, которые она носила, когда вынашивала Арчи.

В первый раз, когда Маркл нарядилась в голубое платье со слегка завышенной талией, подвязанное поясом, все подумали, что это случайность. но когда уже на следующий день она снова облачилась в свой «беременный» наряд – платье в эффектную коричнево-черную полоску, это заставило призадуматься. К тому же, приглядевшись к снимкам Меган, можно заметить, что герцогиня, начавшая было потихоньку избавляться от веса, набранного за время вынашивания своего первенца, снова начала округляться. И если она не беременна, то это довольно странно. Ведь герцогиня придерживается здорового питания и не пренебрегает физическими упражнениями, пишет издание «7Дней».

К тому же, особенно внимательные фанаты заметили, что 38-летняя Меган начала носить символичную подвеску — так называемую Хамсе. Она представляет собой изображение ладони, и служит амулетом, который призван обеспечивать защиту и способствовать женской плодовитости. Более того, версию о том, что Маркл снова ждет ребенка, подтверждает и один из инсайдеров — эксперт по королевскому семейству — Мелани Бромли. Она сообщила изданию Express, что в семействе Меган и Гарри ожидается прибавление. Однако даже те фанаты, которые поверили в беременность Маркл, недоумевают: к чему такая спешка? Ведь первенцу Меган на днях исполнится всего лишь пять месяцев.

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