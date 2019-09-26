Турция по требованию США передала американской стороне доказательства виновности оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена по делу попытке переворота 2016 года — с целью последующей экстрадиции Гюлена, однако США ничего не предприняли, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы предоставляли доказательства целыми досье, но никаких результатов мы не получили», — сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News, отрывки из которого в четверг приводит турецкая пресса.

Он напомнил, что в июне этого года министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль встречался по этому вопросу с генпрокурором США Уильямом Барром.

«Если мы (Турция и США) стратегические партнеры, то нам нужно вместе бороться против терроризма», — отметил президент.

Кроме этого, он затронул вопрос экономических отношений между Турцией и США и указал на цель достичь отметки в $100 млрд в торговом обороте между странами.

«Интерфакс» отмечает: Эрдоган добавил, что поскольку обе стороны находятся в отношениях стратегического партнерства, он ожидает от США отказа от введения в будущем каких-либо торговых пошлин в отношении Турции.

Minval.az