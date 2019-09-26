Большинство американцев выступают против импичмента президенту США Дональду Трампу из-за скандала с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, согласно данным «Интерфакса», сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса Квиннипэкского университета.

По его данным, только 37% опрошенных заявили, что поддержали бы импичмент президенту и отстранение его от должности. Порядка 57% американцев, напротив, считают, что ему не должен быть выдвинут импичмент. Опрос проводился с 19 по 23 сентября среди почти 1,4 тыс. человек.

Его результаты схожи с данными другого недавнего опроса, проведенного Университетом Монмут в Нью-Джерси. Этот опрос показал, что около 59% опрошенных против импичмента, в то время как примерно 35% — за отстранение Трампа с поста президента.

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