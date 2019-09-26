В Нью-Йорке состоялись переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Грузии Давида Залкалиани. Об этом сообщили в МИД РФ. Это первая встреча министров двух стран после 2008 года, когда произошло вторжение российских войск в Южную Осетию.

В российском ведомстве рассказали, что встречу на полях сессии Генассамблеи ООН помогла организовать Швейцария. Именно она из-за отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы одной на территории другой.

— В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, — сухо прокомментировали встречу в МИД РФ, не сообщив каких-то дополнительных подробностей.

Minval.az