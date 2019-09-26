Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в четверг в своем Twitter, что европейские страны не заслуживают доверия, передает Интерфакс.

«Нам никогда не следует доверять тем, кто открыто поднял флаг враждебности против Ирана и Исламской республики», — заявил Хаменеи, говоря о США и европейских странах.

Он отметил, что «поскольку они (Европа) не так сильны, как США, они по-другому проявляют свою враждебность».

«Они выступают посредниками, согласовывают вопросы, совершают звонки (лидерам стран), ведут долгие переговоры, дают пустые обещания», — добавил Хаменеи, подчеркнув, что встречи с представителями Европы «бесполезны».

Хаменеи отметил, что поддержка со стороны Европы «жестоких вторичных санкций США» говорит о том, что «на них (Европу) нет надежды».

Незадолго до начала Генассамблеи ООН аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США. Решение о том, что Ирану не следует вести переговоры с США, поддерживает и президент Ирана Хасан Рухани и глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф.

Minval.az