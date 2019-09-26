Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) в сферах туризма, АПК, ненефтяного сектора, образования, предпринимательства и человеческих ресурсов с целью диверсификации своей экономики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства в четверг провел встречу с вице-президентом МФК Гансом Питером Ланкесом.

«Наше сотрудничество имеет очень успешную историю, но есть хорошие перспективы для дальнейшего развития, учитывая планы по созданию почвы для диверсификации нашей экономики и устойчивого экономического развития. Наш главный приоритет – снижение нефтяной зависимости. Считаю, что в число приоритетов для сотрудничества (с МФК –ИФ) входят такие сферы как: человеческий капитал, ненефтяной сектор, образование, сельское хозяйство, туризм, поддержка малого и среднего предпринимательства», — отметил президент.

Глава государства также сообщил, что МФК инвестировала $250 млн в реализацию проектов в Азербайджане.

По словам Алиева, Азербайджан придает большое значение улучшению бизнес-климата и согласно отчету Всемирного банка «Doing Business» страна в минувшем году вошла в число десятку стран-реформаторов в мире.

Minval.az