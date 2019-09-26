В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения восемь человек получили ранения, передает РИА «Новости».

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В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения есть разрушения. Рухнул минарет мечети в квартале Авджилар, передает Report.

В некоторых стамбульских школах отменены занятия, эвакуированы больницы. Сотрудники многих компаний были отпущены домой. На городском мосту Европа-Азия возникла большая автомобильная пробка. Начато расследование для определения масштабов разрушений в результате подземных толчков.

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В Стамбуле в 13:59 по местному времени 26 сентября произошло мощное землетрясение.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 5,8.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах, передает агентство «Анадолу».

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