Турция, Пакистан и Малайзия приняли решение о создании англоязычного телеканала для борьбы с проявлениями вражды в отношении мусульман (исламофобии).

Как передает «Анадолу», об этом сообщил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По словам Хана, решение согласовано по итогам трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Основной целью телеканала будет борьба с вызовами, с которыми столкнулся исламский мир и противодействие ошибочному восприятию ислама в мире.

«Жители различных стран мира будут получать правильную информацию об исламе. Тем самым мы лишим аргументов радикалов и снизим уровень преступности на почве исламофобии. В эфире телеканала будут демонстрироваться художественные фильмы и сериалы об истории ислама. Людей будут информировать и обучать», — пояснил Хан.

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