«Я думаю, что визит президента России Владимира Путина в Армению будет довольно холодным. Давайте также примем во внимание то, что Путин приезжает не в Республику Армения, а для участия в заседании Высшего Совет ЕАЭС».

Такое мнение в интервью армянским СМИ высказал главный редактор российского Regnum, экс-советник Владимира Путина Модест Колеров, говоря о повестке предстоящего визита российского лидера в Армению.

«Скажите, какая у вас повестка, и российская сторона примет решение, поскольку принимающей стороной являетесь вы. Позвольте мне сказать, что российская сторона постоянно предоставляет колоссальный политический аванс.

Первый был в то время, когда через четыре дня после вступления в должность премьер-министра, российская сторона продолжила переговоры по военно-технических вопросам.

Это постоянно происходит, когда Россия игнорирует то или иное заявление армянской стороны, такие как месседжи о разведке или заявления Пашиняна и Мирзояна о том, что «Карабах — это Армения».

Что означает это заявление? Оно означает конец переговорного процесса, оно означает, что 20-летний переговорный процесс был ошибкой.

Может это прозвучит немного грубо, но я скажу, что если в этом направлении не предпринимается какой-либо процесс, если ни один депутат от правящей партии не представит такой проект, то это просто болтовня и ничего больше.

Пашинян даже говорил об этом в более художественном контексте, а Мирзоян — нет. Многих других подобных заявлений достаточно, чтобы Москва обиделась, разнервничалась, забеспокоилась», — отметил Колеров.

Minval.az