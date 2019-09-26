Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Митига в столице Триполи.

«Истребители ВВС (ЛНА – ред.) нанесли авиаудары по авиабазе Митига, уничтожив турецкий беспилотник в военной части авиабазы, амбары и огневые позиции», — говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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