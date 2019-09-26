Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, санкции водятся из-за того, что КНР транспортировал нефть из Ирана вопреки санкционным мерам против этой страны.

Помпео приравнял такие действия к акции оказания максимального давления США на Иран.

«Эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов», — подчеркнул Помпео.

Он отметил, что санкции коснутся некоторых китайских компаний и пяти их сотрудников.

Minval.az