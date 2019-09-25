Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева.

Представительница Болгарии ранее входила в состав Еврокомиссии. В последнее время она работала исполнительным директором Всемирного банка, пишет «Интерфакс».

Напомним, пост директора-распорядителя МВФ освободился, когда Кристин Лагард сложила полномочия после выдвижения на должность председателя Европейского центрального банка. В переходный период и.о. директора был первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

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