По меньшей мере 38 человек погибли, более 640 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло во вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в среду.

«В общей сложности в двух провинциях Пакистана, пострадавших от землетрясения, погибли 38 человек, получили травмы 646, — отметили в пресс-службе. — Частично или полностью разрушены порядка 454 жилых домов». «В результате ЧП частично был разрушен мост, соединяющий города Мирпур и Бхимдер», — добавили в ведомстве.

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