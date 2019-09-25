Американский политик Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, поддержала импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом она сообщили в Twitter.

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента.

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент», — цитирует Клинтон «Корреспондент».

Minval.az