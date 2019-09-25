Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) возразила в ответ на заявление экологической активистки Греты Тунберг, сделанное на саммите ООН по климату. В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам во вторник, 24 сентября, указав, в частности, на альтернативную энергетику, передает DW.

При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг. «Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное», — заявила она.

Между тем немецкие «зеленые» раскритиковали высказывания Меркель о выступлении Греты Тунберг. «Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ — Ред.) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации», — заявила депутат бундестага от партии «зеленых» Лиза Бадум (Lisa Badum), указав на принятый несколько дней назад климатический пакет.

Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: «Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней». Помимо Меркель, на выступлении школьницы присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы других государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.

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