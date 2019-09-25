Диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются основными долгосрочными приоритетами правительства Азербайджана, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«За последние годы наше правительство осуществило целевые реформы, направленных на улучшение бизнес-среды, устранение различий между местными и иностранными инвесторами, привлечение иностранных инвестиций в страну. За счет активной макроэкономической политики, проведенной в 2017-2019гг, удалось стабилизировать ситуацию в экономике», — сказал Мамедъяров в Нью-Йорке на Каспийском бизнес-форуме, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, до 2021 года в Азербайджане законодательно приостановлены проверки в субъектах предпринимательства.

Мамедъяров добавил, что данные реформы позволили улучшить позиции Азербайджана в международных рейтингах. В частности, в рейтинге Глобальной Конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-ое место, в рейтинге Doing Business Всемирного банка – 25-ое место.

«Мы считаем, что имеются новые возможности для создания связей между бизнес-кругами Азербайджана и США», — указал министр.

Глава МИД подчеркнул, что диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются основными долгосрочными приоритетами правительства Азербайджана.

«Принята дорожная карта углубления экономических реформ. Следующий этап реформ охватит 2021-2025гг», — добавил Мамедъяров.

Minval.az