В Китае состоялась официальная церемония открытия нового международного аэропорта Дасин, который называется крупнейшим в мире.

Терминал, расположенный в 46 километрах к югу от центра Пекина, был построен по проекту Захи Хадид к 70-летию основания КНР.

По данным Reuters, строительство заняло около пяти лет, на него в общей сложности было потрачено 450 миллиардов юаней (63 миллиарда долларов).

Новый аэропорт оснащен четырьмя взлетно-посадочными полосами. По прогнозам, к 2025 году пропускная способность Дасина должна составить 72 миллиона пассажиров в год, а в дальнейшей перспективе — 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

Minval.az