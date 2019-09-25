Государство Израиль поддерживает террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани в интервью Fox News, сообщается в Twitter телеканала.

«Те, кто борются за свои земли, за свой дом — не террористы. Те, кто предлагают помощь ДАИШ (арабское название ИГ) — террористы. Израиль — та страна, что заботится о раненых боевиках ИГ и помогает им доставать оружие», — сказал глава Исламской Республики.

На уточняющий вопрос о том, точно ли это так, Роухани ответил: «Определенно, несомненно. Вы сомневаетесь? Хотите увидеть подтверждение? Съездите в израильские больницы и вы увидите там раненых боевиков, получающих помощь. Посмотрите на конфискованное у ИГ оружие, и вы увидите, что оно сделано в Израиле».

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